Merdivenler renklendi

İzmit Belediyesi, vatandaşların uğrak noktası haline gelen 28 Haziran Mahallesi'ndeki merdiveni rengarenk boyadı.

Vatandaşların gün içerisinde sıklıkla kullandığı 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan 12 metre genişliğinde, 500 metre uzunluğundaki merdivenler sıcak renklerle estetik görünme kavuştu. İzmit Belediyesi, mahalleye ayrı bir hava katan merdivenlerle birlikte demir korkulukların da bakımlarını yaptı. Korkuluklar da boyandıktan sonra 28 Haziran Mahallesi'nin merdivenleri halkın keyifle kullanacağı alan haline dönüştü.