İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan evinin kapısının önünde bulunan merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen Hasan A. isimli vatandaş yaralandı. Olayı gören yakınları hemen Hasan A.'nın yardımına koşarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.