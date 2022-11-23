Merdivenleri dahi inip çıkamıyordu, 61 yaşında spora başlayarak hayatını değiştirdi

Kocaeli'de “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam” programıyla yıllar sonra tekrar yüzü gülen 61 yaşındaki Ayşe Karacan, tüm annelere programa katılmalarını tavsiye etti. Daha önce merdiven bile çıkmakta zorlandığını ifade eden Karacan, bu programla spora başlayıp yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadede toplumsal refahın anahtarının kadınlar olduğu fikrinde yola çıkarak 2017 yılında başlattığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı her geçen gün giderek büyümeye devam ediyor. Kalplere dokunmak için bu projede görev aldıklarını aktaran personeller, vatandaşın yüzündeki tebessümün günün yorgunluğunu aldığını ifade ediyor.

“Merdivenleri dahi inip çıkamıyordum”

Karamürsel'de yaşayan ve 5 yıldır Anne Şehir projesinin hizmetlerinden faydalanan 61 yaşındaki Ayşe Karacan, ‘'Pandemi öncesi spora gidiyordum. Salgın döneminde ise eve kapandığımız için tamamen kitlendim. Ayaklarımda şiddetli ağrılarım oluyordu. Merdivenleri dahi inip çıkamıyordum. Pandemi bitiminden sonra tekrardan spora başladım. Şimdi çok rahatım işlerimi kendim yapabiliyorum'' dedi.

“Anneler kendinizi sevin”

Tüm annelere tavsiyelerde bulunan Karacan, "Şeker hastalığında sabah akşam ilaç kullanıyordum. Şeker değerlerim normalin üstündeydi, spora geldikten sonra tek tablete düştü. Çünkü sporla birlikte on kilo verdim ve çok mutluyum. Tiyatroya hiç gitmemiştim. Tiyatroya gittik, denize gittik, orman yürüyüşlerine gittik ve gerçekten bana burası çok iyi geliyor. Anneler kendinizi sevin, sevin ki mutlu olun'' sözlerini dile getirdi.

Uzun yıllardır Kocaeli'de kadın, aile ve çocuklara yönelik hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında; fiziksel aktiviteler, sağlık, eğitim, sosyal kültürel faaliyetler, hem çocuklara hem de kadınlara yönelik eğitici geliştirici atölyeler yer alıyor.