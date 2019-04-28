Merve Gülcemal, ‘'Çocuklarımıza Ramazan coşkusunu yaşatalım''

Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonu'nda çocuk edebiyatı eserleri ve yaptığı programlar ile sosyal medyada aileler tarafından takip edilmekte olan Merve Gülcemal, “Çocuk ve Ramazan” isimli söyleşisinde okuyucu ve takipçileriyle bir araya geldi.

Merve Gülcemal, “Çocuklarımızı sevmekle onlara kıymet vermeyi karıştırıyoruz. İman kalpten sevmektir. İbadetlerimizi kalpten mi yapıyoruz? Peygamber Efendimizin sünnetlerini yapmalı ve onun yolunu takip etmeliyiz. Sünnet demek tebessüm etmek, selamlaşmak ve yardımlaşmak demektir. Resulullah (SAV) çocukları çok severdi. Kuşu vefat eden çocuğa taziyeye gitmiştir, Peygamber Efendimiz çocuklarla çok ilgilenirdi” dedi.

Gülcemal, “İlk 6 yılda çocuklarımıza dinimizi sevdirmeliyiz. Çocuklarımıza vakit ayırmıyoruz. ‘Çocuğu olan onunla çocuklaşsın' buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Çocuklarımıza dini sevdirmek için tatlı dilli olmamız gerekir. Çocuklar cennet misafiri ve bizlere Allah'ın emanetidir. Çocuklarımıza kıymet vererek onları sevmeliyiz” ifadesini kullandı.

‘'Ramazan geldiğinde çocuklarımızın gönlünü doyurabiliyor muyuz?'' diye soran Merve Gülcemal, “Ramazan'da ölçüyü kaçırmadan evlerimizi süsleyebiliriz. Filmlerde Noel'de yaşanan coşkuyu ve kutlamaları görüyoruz. Biz de kendi örf ve adetimizce çocuklarımıza Ramazan coşkusunu yaşatabiliriz. Mahyalarla Osmanlı zamanında evler süslenirmiş. Biz de evimizi süsleyerek çocuklarımızı Ramazan'a hazırlayabiliriz. Ramazan boyunca her gün çocuklarınızla oyun oynayın” dedi.