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Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında mesire alanlarının girişleri, vatandaşların girişlerini önlemek amacı ile demir bariyerlerle kapatıldı.

Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında mesire alanlarının girişleri, vatandaşların girişlerini önlemek amacı ile demir bariyerlerle kapatıldı.


Krona virüs önlemleri kapsamında Kocaeli'de vatandaşların girmesinin yasaklandığı mesire alanlarında demir dubalı önlem aldı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde günlük ortalama 7 bin kişinin ziyaret ettiği mesire alanının da araç girişleri demir bariyerler ve şeritlerle kapatıldı. Vatandaşların mesire alanlarına önlenmek amacı ile birçok mesire alanının girişine de beton bloklar yerleştirildi.

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