İhlas Haber Ajansı

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Mesire yerleri ve yeşil alanlarda temizlik çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mesire ve yeşil alanlarda ot ve mıntıka temizliği yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri mesire alanlarında ot ve mıntıka temizliği yaptı.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Derince, Körfez ve Hereke Sahili'ndeki mesire ve yeşil alanlarda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, yeşil alanlarda tırpan çalışması yapıldı. Otlar ekiplerce kesilerek temizlendi. Ayrıca çöpler ekipler tarafından titizlikle toplandı.

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