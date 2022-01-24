Körfez Ticaret Odası (KTO) tarafından, Körfez Ticaret Odası'nın katma değerli mesleki eğitimle nitelikli iş gücü oluşturmak adına düzenlediği Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesi devam ediyor.

2018 yılından beri yürütülen “Meslek Lisesi Gelecek Garantisi” projesinin pilot okulu olan ve 2021 yılında da MEB, TOBB, TOBB ve ETÜ arasındaki işbirliği protokolüne de dahil etti. Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile düzenli olarak yapılan kariyer günlerine bir yenisi daha eklendi.

Projenin amacını yansıtan “Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor” sloganı ile yoluna devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin belki de en belirleyici bölümü olan, iş adamları veya mesleğinde uzmanlaşmış kişiler ile meslek öğrencilerinin birbirlerini tanıdıkları, öğrencilere tecrübe aktarımlarının yapılarak mesleki eğitimin özendirilmeye çalışıldığı kariyer günlerinin 2022 yılında düzenlenen ilk etkinliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘ün katılımı ile gerçekleşti.

"İstihdam konusunda bir sorunu olmayacak"

Nitelikli personel ihtiyacının her geçen gün artış gösterdiğini kaydeden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Mesleğinde gerekli altyapıyı hem teorik hem de pratik anlamda tamamlamış mezun arkadaşlarımızın, istihdam konusunda bir sorunu olmayacak, mesleki donanımına paralel iyi bir gelir düzeyine de sahip olacaklarına da inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

Birkaç kriteri sağlayan belli sayıda öğrenciye burs verilecek"

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ iş birliği protokolünü yürütmekte olan Körfez Ticaret Odası ve Körfez İlçe Milli Eğitim temsilcilerinden oluşan Protokol Yürütme Kurulu'nun öğrencilerin mesleki başarıya ulaşabilmeleri adına ihtiyaçlarını gözeterek düzenli olarak bağışlayacakları bursun müjdesini ise Körfez MTAL Müdürü Harun Künü öğrencilerine sevinçle verdi. Bu kapsamda ders notu, devamsızlık, disiplin ve ailenin maddi durumu gibi birkaç kriteri sağlayan belli sayıda öğrenciye burs verilecek.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerine olumlu yönde katkı sunmak ve profesyonel çalışma ortamları hakkında öğrencilere fikir verebilmek adına, işletmelere teknik geziler ile öğrencilerin kültürel bakış açılarına katkı sağlamak adına kültürel gezilerin de yapılacağı müjdesini ise KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk verdi.