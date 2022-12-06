"Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi" öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi çerçevesinde, meslek liselerinin daha işlevsel hale getirildiğini ifade eden Öztürk, "Meslek liselerimizde eğitim gören öğrencilerimize staj desteği ve iş imkanı sunuyoruz. Amacımız, bu projemizi tüm Kocaeli'ye yaymak" dedi.

KTO heyeti Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a oda faaliyetleri hakkında bilgi verirken, üyelere yönelik yaptıkları ve yapacakları çalışmaları da anlattı. KTO tarafından hayata geçirilen Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi'nin önemine değinen Öztürk, "Meslek liselerimizin daha işlevsel ve tercih edilebilir olması için oda olarak yaklaşık 4 yıldır pilot okulumuz ile bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Meslek liselerimizde eğitim gören öğrencilerimize staj desteği ve iş imkanı sunuyoruz. Amacımız, bu projemizi tüm Kocaeli'ye yaymak" dedi.

İş birliklerini önemsediğini ifade eden Vali Yavuz ise "Körfez Ticaret Odası ilimizin önde gelen kurumlarından biridir. Bundan sonraki süreçte de iş birliğimiz devam edecektir. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Gülcan ve Mehmet Gümüş, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Akova, Fatih Uykun, Ayşe Hacet Aşar, Fatih Fidan, Mustafa Altun, Uğur Kılıç, Ahmet Kaya, komite üyeleri ile kadın ve genç icra kurulu üyeleri Hazel Uzun, Ebru Korkmaz, Bilal Tomba Yunus Coşkun, Nihatcan Kırcı ve Oda Genel Sekreteri Berat Nas hazır bulundu.

Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi nedir?

KTO sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen "Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi" çerçevesinde 2018 yılından bu yana öğrencilerin staj eğitimlerini nitelikli almaları için üye iş yerlerine yerleştirilmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda, öğrencilerle iş adamları bir araya getirilerek, kariyer günleri organize ediliyor.