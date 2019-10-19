Mesleki eğitim ve sanat kursları başlıyor

Kadınların zamanlarını değerlendirmeleri, meslek edinmelerini ve sanata olan ilgilerini artırmaları amacı ile düzenlenen kurslarda elişi, iğne oyası, tel kırma, spor, Kur'an-ı Kerim, okuma -yazma, bilgisayar, dikiş, bağlama, aşçılık gibi 30'u aşkın branş bulunuyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına belediye eğitim birimleri velilerinin yanı sıra ilçede yaşayan tüm bayanlar da katılabilecek.

İlçe genelinde 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde verilecek olan Mesleki Eğitim ve sanat kurslarına yoğun ilgi gösteren Çayırovalı kadınlar, kurs merkezlerinde gördükleri eğitimlerin sonunda sertifika alarak ilgilendikleri meslek ve sanat alanlarında profesyonel hale gelecekler. Alanlarında uzman eğitmenlerin görev aldığı kurslarda kursiyerler, resim, gitar, bağlama, ebru sanatı gibi alanlarda kendilerini geliştirime imkanı bulacaklar.