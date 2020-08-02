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Mesruriye muhtarlık binası el birliğiyle yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mesruriye muhtarlık binası ve köy odası için malzeme yardımı yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar ve köy halkından gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Musruriye halkının yapacağı muhtarlık binası ve köy odası yapımında ihtiyaç duyulan malzemeler Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanırken, işçilik imece usulü köy halkı tarafından yapıldı. Malzeme desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden köylüler yardımların devamını beklediklerini dile getirdi.


Muhtarlıkların ve köy odalarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve çesan demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor.

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