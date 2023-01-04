Metamfetamini "Cem abi" diye kodlamış

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığın telefonunda yapılan incelemelerde metamfetamini "Cem abi" diyerek kodladığı ortaya çıktı.

Kocaeli'de yaşayan Ö.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin bilgiler elde eden polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına almış, üstünde ve aracında yapıla aramada ise 14 gram metamfetamin ile 99 uyuşturucu hap ele geçirmişti. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüphelinin yapılan telefon incelemesinde metamfetamini "Cem abi" diyerek kodladığı ortaya çıktı.

"Sadece kullanıcıyım"

Hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ö.G. ile avukatı katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Ö.G., uyuşturucu ticareti yapmadığını sadece kullanıcı olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraatini istedi. Sanık avukatı ise "Müvekkilim eşi ile ayrılma durumuna gelmiştir. Ele geçirilen madde kullanım miktarı sınırındadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.