Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki tatil beldelerinde gençler, eğlenmek için tehlikeli bir yöntem seçti. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlere tırmanan gençler, burada akrobatik hareketler yapmaya başladı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, bir süre sonra kendilerini metrelerce yükseklikten aşağıya bırakarak Karadeniz'in dalgalı sularına atladı. Bir gencin taklalar atarak kendisini aşağıya bırakmasının ardından başka bir gencin falezlerin en tepesinde amuda kalkması yürekleri ağza getirdi. Amuda kalkan genç, o şekilde kayalıkların ucuna doğru gelerek kendisini derin ve dalgalı sulara bıraktı.

O sırada kayalıklarda bulunan vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli eğlencesini hayretler içerisinde izledi. Gençlerin bu oyunu sonucunda bir kaza meydana gelmemesi de rahat bir nefes aldırdı.