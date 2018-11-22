Metro proje alanındaki ağaçlar özenle taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi Metro hattı projesi kapsamında proje alanı içerisinde bulunan istasyon, depolama ve manevra alanlarında bulunan ağaçlar da aynı titizlikle sökülüp tahribe uğramadan uygun alanlara taşınıyor. Taşınan ağaçların da kentin ihtiyaç duyulan noktalarına dikimi gerçekleştiriliyor. Metro projesi kapsamında inşa edilen istasyon, depolama ve manevra alanlarındaki bitki ve ağaçların zarar görmemesi için çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir ekipleri bu noktalardaki ağaçları özel cihaz ve araçlar ile zarar görmeden yerinden alıyor, depolama alanına getiriyor ve uygun alanlara dikimini yapıyor.

Ekipler çalışmaların başladığı Ekim ayından bu yana toplamda, 2 bin 500 ağacı öncelikle Büyükşehir Belediyesinin fidanlıklarına götürdü. Ağaçlar belli bir süre bekletildikten sonra, şehrin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara taşınarak dikiliyor. Öte yandan Metro Projesi tamamlandığında ağaçların taşındığı noktalara yeni ağaçların dikimi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi 2004 yılında bu yana şehir genelinde yaklaşık olarak 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde ise doldurulan hafriyat sahalarına, park bahçe ve diğer boş alanlara yaklaşık olarak 250 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi.