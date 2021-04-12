Metruk bina 5 yıldızlı spor tesisine dönüştürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde daha önceden metruk bir bina olan yapı yıkılarak, yerine Dilovası Belediyesi tarafından 5 yıldızlı bir spor tesisi inşa edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan 24 dairelik metruk bir bina yıkılarak Dilovası Belediyesi tarafından ilçeye 5 yıldızlı bir spor tesisi kazandırıldı. Geçtiğimiz yıl sonunda temeli atılan ve çalışmalarına başlanılan halı saha ve spor tesisinin yapımı kısa sürede tamamlandı. Tesisin açılışı öncesinde ilçede yaşayan gençler, sosyal medyada bir kampanya başlatarak Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den yeni tesise 2017 yılında yakalandığı amansız hastalık yüzünden hayatını kaybeden Diliskelesi Spor Kulübü yöneticisi Emre Toprak'ın isminin verilmesini talep etti. Başkan Şayir'in bu talebi mecliste gündemine getirmesiyle birlikte yapılan oylama neticesinde tesisin, Emre Toprak'ın adını taşımasına karar verildi.

Gençlere futbol topu hediye edildi

2 bin metrekare alan üzerine yapılan spor tesisinde bin 200 metre kare kapalı halı saha, 165 kişilik kapalı tribün, 200 metre kare fitness salonu, 5 adet soyunma odası, 170 metre kare kafeterya, iki adet teras bulunuyor. Kısa sürede yapımı tamamlanan spor tesisinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dua edilmesinin ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açılan tesiste, gençlere futbol topu hediye edildi. Daha sonra protokol üyeleri halı sahaya girerek, penaltı atışları gerçekleştirdi.

“Birkaç ayda bir güzel açılışlara şahit olacağız inşallah”

Dilovası'na yeni bir tesis kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gerçekten bunun mutluluğu, hazzı apayrı bir şey. Tesislerimizin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, il ve ilçe başkanlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu işleri bir ekip olarak başardık. Başka eserlerimiz de var, kimi şuan ihaleye çıktı, kiminin temeli atılıyor, kiminin yapımı devam ediyor. Birkaç ayda bir güzel açılışlara şahit olacağız inşallah” dedi.

“Zamansız ölümü hepimizi derinden üzmüştü”

Tesisin bin 200 metre kare kapalı alanı olduğunu dile getiren Başkan Şayir, “Fitness salonu, sosyal tesisleri var. Emre Toprak, Diliskelesispor ile özdeşleşen bir kardeşimizdi. Genç bir kardeşimizdi, gençlere kendini adayan bir kardeşimizdi. Tabii ansızın, zamansız ölümü hepimizi derinden üzmüştü. Sosyal medyada da tüm gençlerimiz, halkımız bu tesisin özellikle Emre Toprak isminde olmasını istediler. Bizde bu işi meclisimize götürdük, kabul edildi. Şu anda inşallah onun ismi de burada yaşatılacaktır. Burası her şeyden önce gençlerimize bir motivasyon olacak ve enerjisine enerji katacaktır. Özellikle gençlerimizin ‘Bir yerimiz yok, gidip dolaşacak bir alanımız yok' dediği dönemler artık geride kalıyor” diye konuştu.

"Burayı kamulaştırıp halka kazandırmak istiyoruz"

Mülkiyet kendilerine ait olmasa da bölgeyi güzelce temizlediklerininin altını çizen Başkan Şayir, “24 dairelik bir alanımız vardı, burası metruk bir alandı. Buraya giren, çıkan belli değildi. Özellikle biz buranın mülk sahipleriyle konuşup hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştirdik. O duyarlılıklarından dolayı da mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma oldu. Bundan sonra da eğe mülk sahipleriyle anlaşabilirsek burayı kamulaştırıp halka kazandırmak istiyoruz. Tabii bunu tek başımıza yapma şansımız yok. Bunu inşallah Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yapacağız. İşin sonunda bölgemize daha çok yeşil alan kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.