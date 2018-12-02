Metruk binada çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1 buçuk yıldır metruk halde olan iki katlı binada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.