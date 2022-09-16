Mevlana Mahallesi'ne bilgi evi ve etüt merkezi inşa edilecek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mevlana Mahallemize kazandıracağımız bilgi evi, etüt merkezi projemiz için gerekli kamulaştırmaları tamamladık. İnşallah en kısa sürede projemizin çalışmasına başlayacağız" dedi.

Gebze Belediyesi ve Roman Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen "Dualarda Buluşuyoruz" programı Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mevlana Parkı içerisinde düzenlenen programa, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Romanlar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Federasyon Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, AK Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Nevzat Gülmen, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Etkinlik dolaysısıyla herkese teşekkür eden Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Romanlar Türkiye Cumhuriyetinin asli vatandaşlarıdır, ayrı değillerdir. Bu gece dua etmek üzere bir aradayız. Bir ve beraberiz" dedi.

"En kısa sürede projemizin çalışmasına başlayacağız"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, programda yaptığı konuşmada, "Bizim derdimiz nedir? İyi, ahlaklı, erdemli birer insan olmak. Vazgeçmeyeceğimiz değerlerimiz ise bayrağımız, ezan, vatan ve namus. Bizler de bu şuur ve bilinçle yetişiyoruz. Gençler, duadan kendinizi mahrum bırakmayın. Bizi yaradan Rabbimize dua etmekten başka huzur verecek kapı yok. Bazen sıkıntılar ve sorunlar olabilir. Ama asla dua kapısını terk etmeyelim. Mevlana Mahallemize kazandıracağımız bilgi evi, etüt merkezi projemiz için gerekli kamulaştırmaları tamamladık. İnşallah en kısa sürede projemizin çalışmasına başlayacağız" dedi.

Konuşmalarının ardından Kur'an tilaveti okundu, ilahiler seslendirildi.