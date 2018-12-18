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Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus etkinliğinde, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745'inci yılında anıldı.


Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü “Düğün Gecesi” olarak tanımlıyor.


Şeb-i Arus etkinliğinde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi şefliğinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından söylenen tasavvuf eserleriyle mesajı çağları aşan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi ölümünün 745'inci yılında anan vatandaşlar, konser boyunca Tasavvuf Musikisi eserlerini dinledi.

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