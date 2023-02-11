Meyve sebze halinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ürün almak için meyve sebze haline giden pazarcı, aralarında çıkan tartışmada hal çalışanını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'nde bulunan meyve sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ürün almak için meyve sebze haline gelen pazarcı K.Y. ile hal çalışanı M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.Y., hal çalışanı M.E.'yi bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan M.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

K.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.