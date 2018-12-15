Mezarlık duvarları da yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi park ve bahçe çalışmalarına, yeşilliğe önem vermeye devam ediyor. Ekipler çalışmaları devam eden mezarlıklarda yaklaşık olarak 15 bin metre taş duvar inşa edecek. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getiriliyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri özenli çalışmalarla şuana kadar, 10 bin 316 metre ile 26 mezarlığın çevre duvar yapım işlerini tamamladı. Çalışmaları devam eden 19 mezarlıkta ise yaklaşık olarak 15 bin metre duvar inşa edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birçok çalışmasıyla yeşile ve çevre düzenlemesine önem veriyor. Şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıklar, olmayan veya eskiyen çevre duvarlarıyla kötü bir görünüme neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşa bilmesi için çevre duvar inşasını ve iç kısımların düzenlemesini titizlikle yapıyor.