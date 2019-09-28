Mezarlık Hizmet Binasının temeli atıldı

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi'nin Balçık Mezarlığı'nda yaptıracağı Mezarlık Hizmet Binası için temel atma töreni düzenlendi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Bıyık, seçim vaatlerinden biri olan Balçık Mezarlığı Mezarlık Hizmet Binası projesinde temeli attı. Belediyenin girişimleri ve hayırseverlerin de katkısıyla hayata geçirilecek olan Mezarlık Hizmet Binası için temel atma töreni düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan ve seçim beyannamesinde verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Balçık Mezarlığı sorunu Darıca'nın ortak sorunuydu. Seçim beyannamemizde de verdiğimiz bir sözdü. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla ihale yapmadan, kendi ekibimizle burasını yapıyoruz. 160 metre kare oturma alanı olan iki katlı hizmet binası yapıyoruz. Alt katlarında erkekler ve bayanlar için mescit, tuvalet üst katta da taziye yeri olacak. Burası yaklaşık 600 dönüm alan. Mezarlık alanında da çalışmalarımız sürüyor. Kış aylarında buralar çamur oluyordu. Buraya gelen vatandaşlarımız için daha uygun bir ortam hazırlamak için çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesilirken Darıca İlçe Müftüsü de dua etti. Ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Kaymakamı Ömer Karaman hep birlikte binanın ilk harcını döktüler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra Balçık Mezarlığı'nı ziyaret ederek dua etti ve kabristan ziyaretine gelen vatandaşlarla sohbet etti. Mezarlık hizmet binasının büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden vatandaşlar da yapılan hizmet nedeniyle Başkan Bıyık'a teşekkür ettiler.