Mezarlıklara 14 bin metre taş duvar inşa edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri 2018 yılından bu yana toplam 14 bin metre uzunluğunda mezarlık çevrelerine taş duvar inşa etti. Ekipler çalışmaları devam eden mezarlıklarla birlikte toplam 17 bin 500 metre taş duvar inşa etmeyi hedefliyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getiriliyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri özenli çalışmalarla şuana kadar, 14 bin metre ile 53 mezarlığın çevre duvar yapım işlerini tamamladı. Çalışmaları devam eden 14 mezarlıkta ise duvar inşa inşasına devam ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplamda 81 mezarlığın çevre duvarları inşa edilmiş olacak.