Mezarlıklara periyodik bakım yapılıyor

Şehir birçok noktasındaki park, bahçe ve yeşil alanların temizliğini düzenli olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıkların da temizliğini aksatmıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İzmit ilçesinde bulunan Asri Mezarlık, Hatipköy, Kuruçeşme, Bağçeşme ve Kent Mezarlığında periyodik olarak mıntıka temizliği gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması ile vatandaşların mezar ziyaretlerini temiz bir çevrede yapması sağlanıyor.

İzmit'te mezarlıklar tertemiz

Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ekipler tarafından yürütülüyor. Temizlik çalışmaları kapsamında mezarlıklardaki yol ve yeşil alanlarda bulunan çöp ve diğer malzemeler toplanıyor. Yapılan çalışma ile mezar ziyareti yapan vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor.

İl genelindeki mezarlıklar düzenli olarak temizleniyor

Yıl genelinde özverili çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerindeki mezarlıkların temizliğine özen gösteriyor. Şehrin birçok noktasındaki mezarlıklar, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla düzenli olarak temizleniyor. Ekipler mıntıka temizliğinin yanı sıra ot biçimi, boyama, bakım ve onarım işleri de gerçekleştiriyor.