Mezarlıklarda bayram temizliği

Derince Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda temizlik çalışması yapıyor. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda çevre düzenlemeleri de yapan Derince Belediyesi ekipleri tarafından, özellikle Arefe Günü ve Kurban Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıkları hazır hale getirildi.