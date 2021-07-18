Mezarlıklarda Kurban Bayramı temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan sorumluluk sahasındaki merkez ve köy mezarlıklarında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Köy mezarlıklarının yanı sıra merkezi mezarlıklarda da farklı çalışmalar gerçekleştirildi.