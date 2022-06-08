Miço Koyunda yaz hazırlığı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece kadınların kullanımı için hazırlanan Miço Koyu, deniz sezonu için pırıl pırıl hale getiriliyor. Kandıra Kerpe'de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, kadınların rahat bir şekilde yüzüp eğlenebileceği plaj olarak hizmet veriyor. Miço Koyu Plajı'nda temizlik ve diğer tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nin kadın personelleri hizmet veriyor.

Miço Koyu'nda 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde sahil kısmı bulunuyor. Tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.