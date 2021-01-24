Midelerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramalarda İran uyruklu 3 şahsın midelerinde, 103 paket halinde 871 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ocak tarihinde Kocaeli TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yapan narkotik polisleri, hareketlerinden şüphelendikleri İran uyruklu şahsın bagajlarında yaptıkları aramalarda üzerinde dışkı kalıntısı olan prezervatiflere sarılı 25 paket metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuları yuttukları şüphesiyle hastaneye götürülen şahısların çekilen röntgenlerinde, midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Tespit sonrasında şahısların midelerinden hekim kontrolünde 103 paket halinde 871 gram metamfetamin maddesi çıkartıldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.