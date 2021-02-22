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Mikserin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde annesiyle marketten dönerken yola atlayan 4 yaşındaki kız, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde annesiyle marketten dönerken yola atlayan 4 yaşındaki kız, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçifliği Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, marketten çıkarken bir anda koşarak caddeye atladı. Bu sırada caddede seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı mikserin çarptığı küçük Zeynep ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik kız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altında alınan Zeynep, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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