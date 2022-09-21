Milletvekili kız öğrencilerle birlikte mutfağa girdi, fasulye kavurması yaptı

Öğrencilerin elleriyle diktiği yöresel kıyafeti giyen Zeybek, okulun mutfağında da hünerlerini sergiledi.

Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi koordinesinde başlatılan "İstikbal İçin Mesleki Eğitim" projesi çerçevesinde Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi Başkanı Müge Uçar, Nuh Çimento MTAL Okul Müdürü

Ahmet Süleyman Toktaş, öğretmenler ve kız öğrenciler katıldı. Moda tasarım atölyelerinde uygulama yapan öğrenci ve öğretmenler ile Kandıra bezinin geleceği ve tanıtılması üzerine sohbet eden Milletvekilli Zeybek, öğrencilerin kendisine hediye ettiği yöresel kıyafeti de giydi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Zeybek, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda okuyan öğrencilerle yemek yaptı. Yöresel bir lezzet olan fasulye kavurmasını öğrencilerle beraber yapan Zeybek, püf noktalarını da anlattı. Zeybek ile öğrenciler arasında samimi diyaloglar yaşandı.

"Eğitim her şeyden önemlidir"

Projenin başarılı olacağına inandığını belirten Milletvekili Emine Zeybek, "Bugün burada güzel bir projeye iştirak etmek için bulunuyorum. Okulumuzda Kadının Eli Kooperatifimizin güzel bir projesi var. Bugün 'İstikbal İçin Mesleki Eğitim' diyerek burada kızlarımızla bir araya geldik. Onlarla beraber ortak bir faaliyette bulunduk. Bugün yöresel bir yemek de yaptık. Ben de elimden geldiğince yöresel bir yemek yaparak öğrencilerimize destek oldum. Bu projenin ilk adımını da okulumuzda öğrencilerimizle başlatmış olduk. Bu projenin çok başarılı olacağına inanıyorum. Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi çok başarılı, okulumuz da İzmit'in çok köklü ve öncü bir okulu. Bu ilk adımla beraber gençlerimize gelecekteki hayatlarıyla alakalı veya yapacakları faaliyetlerle, üretecekleri ürünlerle alakalı biz de bir ışık vermiş olduk. Başarıları daim olsun diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimizin yanındayız. Kız çocuklarımızın yanındayız. Eğitim her şeyden önemlidir" dedi.

"Samimiyet eşittir güvendir"

Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi Başkanı Müge Uçar ise, "Bugün çok önemli bir projenin ilk ateşini yakmış bulunmaktayız. Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi ve İzmit'in en köklü okullarından olan kız meslek lisesiyle birlikte bir protokolümüz var. Bu projeyle şehrin önemli üst düzey yöneticileri, başkanları, ön tarafta olabilen kişilerin workshop uygulamasında bizlerle buluşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Yerli ve milli olmaya önem gösterdiklerini belirten Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, "Cumhurbaşkanımızın milli ve yerli ilkesiyle yola çıktık. Milli Eğitim Bakanımızın da mesleki eğitime vermiş olduğu önemle birlikte okulumuzda Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi protokolü çerçevesinde proje başlattık. Bu projenin adı 'İstikbal İçin Mesleki Eğitim'. Bu anlamda ilk olarak konuğumuz Kocaeli Milletvekilimiz Emine Zeybek. Bundan sonraki süreçte diğer siyasilerimiz, bürokratlarımız ve konuklarımız olacaktır. Amacımız mesleki eğitimi Kocaeli kamuoyunda yaygınlaştırmak, mesleki eğitim noktasında eğitim alan öğrencilerin sayısını arttırmaktır" şeklinde konuştu.