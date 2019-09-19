Milletvekili Yaman ve Başkan Şayir çalışmaları inceledi

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Dilovası'nda yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu' projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapım çalışmaları süren Eynerce Kavşağını inceleyen Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut yetkililerden bilgi aldılar.

Proje kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı'nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu Yavuz Sultan Selim Caddesi ile birleştirilerek yan yol yapıyor. Çalışma ile Kocaeli yönünden Dilovası ilçe merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. İnşa edilecek yeni caddeyle hem ulaşım rahatlayacak hem de bölgenin çehresi değişecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çalışmaları hızlanarak bitirilme aşamasına gelen Eynerce Kavşağımız bitiminde Eynerce Kavşağından Yavuz Sultan Selim caddesine bağlantı kolundan İbni Sina caddesine bağlantı verilecek. İlçemiz de önemli bir trafik sorunu ortadan kaldırılmış olacak. İlçemizin önemli bir caddesi haline gelecek olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde de şu anda alt yapı ve aydınlatma direkleri için çalışmalar bitirildi şuan bağlantı için düzenlenen kavşakla birlikte üst yapı çalışmaları devam ediyor. Hızlı giden bir çalışma ile İnşallah yılsonuna kadar çalışmalar sonlanarak Yavuz Sultan Selim Caddemiz ilçemizin en işlek ve güzel caddesi konumuna kavuşacaktır. Yapımı bitecek olan caddemizle esnafımız da daha güzel işler yapacaktır” dedi.