Milli İrade Meydanı'nda temel betonu döküldü

Kocaeli'de kentin merkezine yapılan Milli İrade Meydanı projesinin temel betonu döküldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarıyla 50 bin metrekare alana sahip meydanın temel betonu döküldü. Kalan diğer alanların ise kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Bitirildiğinde kentin cazibe merkezi olması beklenen Milli İrade Meydanı projesinde altyapı işleri ve saha içi imalatları devam ediyor. Altyapısı biten yerlerin asfaltına hazırlık yapılan projede, 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları yer alacak.