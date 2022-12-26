Milli karateci sokak ortasında bıçaklandı

KOCAELİ (İHA) – Bursa'dan düzenlenen karate turnuvasına katılmak için Kocaeli'nin İzmit ilçesine gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak üzere çıktığı İzmit Yürüyüş Yolu'nda omuz atma sebebiyle çıkan tartışmada bıçaklandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ'a (20) saldırdı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi'ne kadar gittikten sonra burada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gündoğ, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turnuva için geldiği şehirde bıçaklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Spor'un milli karatecisi olan Umut Eren Gündoğ'un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.