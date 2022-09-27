Milli Savunma Bakanı Akar, denize düşen askerin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Donanma Komutanlığındaki tersanede denize düştükten sonra hastanede tedavi altına alınan 5 sözleşmeli erden Enes Bıyık'ın şehit olduğunu duyurdu.

Olay, saat 11.15 sıralarında Kocaeli'deki Gölcük Donanma Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan askerlerden Enes Bıyık yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"Kahraman silah arkadaşımız şehit oldu"

Şehit asker için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman silah arkadaşımız Söz. Elk. Er Enes Bıyık şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensubu adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim” dedi. Bıyık'ın Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haberi askeri personel verdi. Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı yarın yapılan törenin ardından Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak.