Milyonlarca atığın sadece yüzde 9'u dönüştürülebiliyor

Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda, Gebze'de bir araya gelen gençler ve çocuklar hep birlikte farkındalık etkinliğine imza attı. Etkinliğe katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Dünyada her yıl 92 milyon ton tekstil atığının oluşuyor ve 50 milyon ton elektronik atık çıkıyor. Son 2 yılda yaklaşık 900 milyon ton plastik madde içeren ürün üretiliyor ve bu ürünlerin yalnızca yüzde 9'unun geri dönüştürülebildiği ürkütücü bir tablo var" dedi.

Gebze'de Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevreye duyarlı çocuklar ve gençler katıldı. Farkındalık adına çocuklar tarafından geri dönüştürülen atıklardan yapılan çeşitli sanatsal eserlerin de sergilendiği etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tüketim alışkanlıklarımıza dikkat çekmenin, bu hususta güçlü bir farkındalık oluşturmanın ve hızlıca harekete geçmenin tam zamanı. Dünyada her yıl 92 milyon ton tekstil atığının oluşuyor ve 50 milyon ton elektronik atık çıkıyor. Son 2 yılda yaklaşık 900 milyon ton plastik madde içeren ürün üretiliyor ve bu ürünlerin yalnızca yüzde 9'unun geri dönüştürülebildiği ürkütücü bir tablo var. Çözüm nedir, sadece geri dönüşüm mü? Çözümün ilk muhatabı bizleriz. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte tüketim alışkanlıklarımıza dikkat çekmeye çalıştık. ‘Dünyamız küçük, atıklarımız büyük' dedik. Geleceğimiz, evlatlarımızın katılımıyla oldukça verimli ve faydalı bir programa imza attık. Bu vesileyle mesai arkadaşlarıma, Türkiye'nin Sıfır Atık Kenti olma yolunda bizlere desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerime ve kıymetli evlatlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.