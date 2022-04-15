Mimar Sinan Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarında sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Dilovası ilçesinde bulunan Asalet ve Mimar Sinan caddeleri ile ilçeye girişlerde kullanılan Batı Kavşağı'ndaki yağmursuyu altyapı çalışmalarında sona gelindi. Yapılan altyapı çalışması sonrasında bu caddelerde toplanan su, Dilderesi'ne deşarj edilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı imalatları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği Mimar Sinan Caddesi'nde yol onarım çalışması yapıyor. Yol onarımları ve asfalt çalışmaları Asalet Caddesi, 541 Sokak ve Batı Dönel Kavşağı'nda da yapılacak.