Mimar Sinan Parkı yenileniyor

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde park yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gebze'de belirlenen program dahilinde var olan parkların periyodik bakım ve onarımlarını sürdüren ekipler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Parkı'nı daha kullanışlı bir hale getiriyor. Park ve etrafında düzenleme yapan ekipler daha modern bir görünüm kazandırıyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bilgisini verdi.