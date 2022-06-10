Müzik dünyasının süperstarı Ajda Pekkan ile ünlü sunucu Seren Serengil'in de tercihi olan ünlü kuaför Yakup Minaz, "Ajda Pekkan ışık saçıyor, Seren Serengil değişimden korkmuyor" dedi.

Başarılı çalışmaları ile adını yurtdışında da duyuran ve markasını büyütmek için Dubai ile Paris'te şube açmaya hazırlanan kuaför ve kaynak saç uzmanı Yakup Minaz, ünlü isimlerin de vazgeçilmezi oluyor. Uzun yıllardır sanat, moda ve cemiyet dünyasının ünlüleriyle çalışan, son dönemde influencer'ların da tercihi olan Minaz'ın saçlarını yaptığı isimler arasında, müzik dünyasının süperstarı Ajda Pekkan ile sunucu Seren Serengil gibi ünlü isimler de bulunuyor.

"Ajda Pekkan tam bir hanımefendi"

Yakup Minaz, Ajda Pekkan gibi dev bir sanatçıyla çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Ajda Pekkan sesiyle, şarkılarıyla, stiliyle ve duruşuyla çevresine ışık saçan bir yıldız. Tam bir hanımefendi, muhteşem bir sanatçı. Ve çok mütevazı. Onunla çalışmak, saçlarını yapmak gerçekten bir ayrıcalık. Kendisinin saçlarını yıllardır sarı renkte görmeye alışığız. Sarı, Süperstar'ımızın vazgeçilmezi. Pekkan'a daha önce boya ve balyaj yapmıştım, memnun kalmıştı. Bir de mikro kaynak ile saçlarını uzatmıştık, çok beğenmiş olması benim için büyük mutluluktu" dedi.

"Seren Serengil değişimden korkmuyor"

Yakup Minaz, Seren Serengil'in de yeniliklere açık bir sanatçı olduğunu kaydederek, "Seren Hanım şov dünyasının en renkli simalarından. Yenilikleri seven, farklı stiller denemekten çekinmeyen, değişimden korkmayan biri. Bu da kuaförün işini kolaylaştıran özellikler tabii. Seren Hanım'la da çalışmaktan büyük keyif alıyorum. En son saçlarını bebek kumralına boyamıştık, gerçekten çok yakışmıştı. Çalıştığım kişiler arasında Ajda Hanım gibi, Seren Hanım gibi ünlü olan birçok isim daha var. Hepsi de saçlarına büyük özen gösteriyor. Ben de bana duydukları bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyor, en iyi sonucu yakalamak için dersime önceden çalışarak yanlarına gidiyorum. Benimle çalışmaya devam etmeleri memnun kaldıklarını gösteriyor, bu da benim açımdan mutluluk verici" diye konuştu.