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Minibüs durakta bekleyen kadına çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde durakta beklerken bir minibüsün çarptığı kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde durakta beklerken bir minibüsün çarptığı kadın yaralandı.


Kaza, Başiskele ilçesi D130 karayolu Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kanan Y. idaresindeki 41 LZ037 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen Kübra Nur Ş.'ye (27) çarparak takla attı. Kazada minibüsün çarptığı Kübra Nur Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kübra Nur Ş., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Takla atan minibüs ise çekici yardımıyla kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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