Minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi TEM otoyolu Güney Yanyol ile 1987 Sokak'ın birleştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa giriş yapmak isteyen Selahattin A. idaresindeki 41 UM 386 plakalı kamyon ile Hakan Ş. yönetimindeki 34 LAP 116 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Hakan Ş. ve aynı araç içerisinde bulunan Bülent Y., Nermin Y., ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kamyon sürücüsü Selahattin A. ifadesi alınmak üzere Mutlukent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.