İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minibüsün kapısına zulananan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Kocaeli’de durdurulan minibüste narkotik köpeği ’Talisca’ ile yapılan aramada, aracın kapısından 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.

Kocaeli'de durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, aracın kapısından 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.


Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi TEM Otoyolu üzerinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile detaylı arama yapıldı. Talisca'nın minibüsün kapısına tepki vermesi üzerine kapıyı çıkaran polis ekipleri, 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin buldu. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.