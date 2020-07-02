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Minik Buğlem üzüntüye boğdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan fırıncı 5 yaşındaki kız çocuğu, enfeksiyon tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan fırıncı 5 yaşındaki kız çocuğu, enfeksiyon tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi'nde yaşayan Tahsin ve Derya Önayaker çiftinin 2 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Buğlem Önayaker, enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Minik Buğlem, 5 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Epilepsi rahatsızlığının olduğu öğrenilen Buğlem'in cenazesi, hastane morgunda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. 5 yaşındaki Buğlem Önayaker, öğle namazına müteakip Hayrat Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa defnedildi.

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