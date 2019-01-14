Minik buz hokeyciler, Türkiye Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

Yaklaşık 1 yıl önce kurulan Kartepe Belediyespor Kulübü Minik Kategorisi Buz Hokeyi Takımı, antrenmanlarına devam ediyor. Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü'nün spora erişimi kısıtlı çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan takımın minik sporcuları, Buz Hokeyi Minikler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Özenle hazırlıklarına devam eden sporcular, Kartepe'ye bir şampiyonluk getirmeyi hedefliyor.

Çok heyecanlı olduklarını ve hayatlarında ilk defa böyle bir heyecanı yaşayacaklarını dile getiren minik sporculardan Eren Balcı, “Buzda kaymayı öğrendikten sonra çok büyük bir özgürlük duygusu hissettim, sonra takıma katılınca daha da eğlenceli hale geldi" dedi.

Çocuklarının sporla erken yaşta tanışarak sağlıklı, özgüvenli ve faydalı bir birey olacağını belirten veliler de, sporun çocuklarının hayatlarını disipline ettiğini dile getirdiler. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen spor ile ilgili çalışmalardan çok memnun kaldıklarını belirterek, çocuklarının buz hokeyi ile tanışmasına vesile olan, Kartepe Belediye Başkan'ı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini ilettiler.

Bünyesinde 14 dalda, 1000'e yakın lisanslı sporcu bulunduran Kartepe Belediyespor Kulübü, Kartepeli minikleri sporcu olmaya davet ediyor. Spora ve sporcuya daima önem ve destek veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle genç sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.