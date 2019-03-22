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Minik eller fidanları toprakla buluşturdu

Kocaeli’nde anaokulu öğrencileri, Gündoğdu dolgu alanına 200 adet Toros Sediri ağaç diktiYeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nde anaokulu öğrencileri, Gündoğdu dolgu alanına 200 adet Toros Sediri ağaç dikti


Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı özellikle çocuklarda ve gençlerde, ağaç dikiminin özendirilmesi ve doğanın korunması bilincinin oluşturulması için fidan dikim etkinlikleri düzenliyor. Gelen talep doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla 160 anaokulu öğrencisi, İzmit Gündoğdu dolgu alanında fidan dikti.


Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte 200 Toros Sediri fidanını toprakla buluşturdu. Etkinliğe ilgi gösteren öğrenci ve ailelerin mutluluğu ve heyecanı ise gözlerden kaçmadı. Gençlerin ve çocukların daha yetişme çağında ağaç ve doğa sevgisi kazanması, sonraki yaşamlarında ağacı ve doğayı korumalarında büyük bir etken oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde okullardan ve STK'lardan gelen talep üzerine fidan temin ederek, şehrin uygun yerlerinde ağaç dikim etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklerde hem yeşillendirme çalışması yapılıyor hem de vatandaşların bilinçlenmesi sağlanıyor.

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