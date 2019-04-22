Minik ellerin organik ürünleri çocuk festivalinde

İzmit TBMM İlkokul öğrencilerinin Ormanya'da yetiştirdikleri organik meyve ve sebzeler, Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde sergileniyor.

İzmit TBMM İlkokul öğrencileri “Doğadan Doğala” projesiyle Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da, 6 ay boyunca meyve ve sebze yetiştirdi. Maruldan çileğe, turşudan reçele birçok organik ürün üreten 3'üncü sınıf öğrencilerinin ürünleri, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali “Bilge Manav” standında sergileniyor. Birçok organik meyve ve sebzenin çocuklara ücretsiz olarak ikram edildiği “Bilge Manav” standı büyük ilgi görüyor.

Doğadan Doğala projesinde 6 ay boyunca özel seralarda organik meyve ve sebze üreten 23 minik öğrenci, sağlıklı bir yaşam ve mutlu bir gelecek amacıyla yola çıktılar. Öğrenciler Ormanya'daki özel seralarda salata, biber, maydanoz, kabak, yeşil soğan, çilek, kıvırcık ve elma gibi birçok meyve sebze ürettiler. Düzenli aralıklarla bakım yapan çocuklar, meyve ve sebzenin yanı sıra turşu kurdular, hamur yoğurdular, reçel yaptılar, kümesten yumurta topladılar ve süt sağdılar.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Festivali'nin açılış programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımıyla 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Organik ürünlerin nasıl yetiştirdiğini konu alan kısa filmin de gösterildiği açılış programı sonunda, çocuklar yetiştirdikleri ürünleri Başkan Büyükakın'a ve diğer protokol üyelerine hediye etti. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar Başkan Büyükakın ile hatıra fotoğrafı çekildi. Büyük bir coşkuyla devam eden çocuk festivalinde, çocuklar anne ve babalarıyla doyasıya eğlendiği etkinliklere katılıyor. Çocuk Festivalini ziyaret eden katılımcılar Bilge Manav standında doğal beslenme ile alakalı bilgiler ediniyor. Özellikle çocuklar doğal meyve ve sebzelerin dünyasına girip daha sağlıklı yaşam için neler gerektiğini öğreniyorlar.

Öte yandan Bilge Manav standında bulunan fotoğraf alanında, fotoğraf çekilip #Kocaelide23Nisan etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kitap çekilişine katılmaya hak kazanılıyor.