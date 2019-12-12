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Minik öğrencilere toplu taşıma ve trafik eğitimi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğlenceli sunumlar ile çocuklara toplu taşıma ve trafik güvenliği eğitimi veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde okullarda toplu taşımada davranış ve trafik güvenliği eğitimlerine devam ediyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimler kapsamında, İzmit Kılıçaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Toplu taşıma ve trafik güvenliğine dair, eğlendirici ve bilgilendirici kliplerin de izlendiği eğitimin sonunda öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarımı yapılan “Trafiko” isimli eğitici, bilgilendirici ve eğlenceli trafik oyunu hediye edildi.


Eğitim uzmanı Ali İlter tarafından verilen eğitimde öğrencilere trafik levhalarının anlamı, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, güvenli bisiklet kullanımı, toplu taşımada davranış kuralları, toplu taşımanın önemi ve toplu taşıma araçlarının korumanın gerekliliği konularında sunum yapıldı. Eğitimde ayrıca çocukların aklında daha kalıcı olması için toplu taşıma ve trafik güvenliği ile ilgili eğlenceli kliplerin de gösterimi yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullarda Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimlerine 2009 yılında başladı. 12 ilçede gerçekleştirilen eğitimler kapsamında 2009 yılından bu yana 166 bin 535 öğrenciye eğitim verildi. 2019 yılı ocak ayından günümüze kadar ise 11 bin 168 öğrenciye eğitim amacı ile ulaşıldı.

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