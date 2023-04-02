Minik öğrencilerin kütüphane heyecanı

Kütüphaneler Haftası'nda anasınıfı öğrencilerini misafir etti.

Müfit Saner İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı öğrencileri, kütüphaneyi gezdikten sonra istedikleri kitapları seçerek okuyup, inceledi. Tüm öğrencileri kütüphaneye kayıt olmaya davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanı ve kitaplara olan sevgisinden mutluluk duydum. Tüm öğrencilerimizi Gölcük Sanat Galerisi'ndeki ve Değirmendere Yalı Evleri'ndeki kütüphanelerimize ve Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi'ne kayıt olmaya davet ediyorum. Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi'nde 300 ayrı yayınevi tarafından yayınlanan 32 bin e-kitaba ücretsiz olarak cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz" dedi.