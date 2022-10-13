Minik Umut elinden düşen ekmeği almak isterken canından olmuş

Kocaeli'de aracın altında kalarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Umut Özsoy'un ölümüne ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Umut'un elindeki ekmeği akrabasına ait aracın altına düşürdüğü, ekmeği almak isterken aracın hareket etmesiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.45 sıralarında İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Umut Özsoy, akrabası Beytullah A.'ya ait aracın altında ezildi. Durumu fark eden sürücü, yaralanan Umut'u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut'un sokakta oyun oynarken elindeki ekmeği aracın arka tekerleğinin önüne düşürdüğü, ekmeği almak isterken aracın hareket etmesiyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 3 kardeşten biri olan Umut'un bir de ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Aracın sürücüsü Beytullah A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

"Allahu Teala bizden fazla seviyormuş"

Olayı anlatan acılı dede Mustafa Özsoy, "Aracın sürücüsü gelinimin yeğeni. Ölen çocuk da torunum. Gelinimle yeğeni sokakta konuşuyorlarken Umut da karşıdan karşıya geçmiş. Çocuk, elindeki ekmeği düşürmüş, ekmek arabanın altına girmiş. Umut ekmeği almak için arabanın altına giriyor, şoför ise onu göremiyor. Girdiğinin farkında değil. Kısa bir mesafe çalıştırmış arabayı, çocuk da maalesef öyle gitmiş. Allahu Teala bizden fazla seviyormuş, yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.