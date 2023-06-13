Minik ve genç pedallar Sekapark'ta çevrildi

Kocaeli'de minik ve gençlere bisiklet alışkanlığını kazandırmak için “Sen de Pedalla” sloganıyla düzenlenen Gençlik Kupası Bisiklet Yarışları, heyecanlı anlara sahne oldu.

Kocaeli'de minik ve gençlere bisiklet alışkanlığını kazandırmak için Gençlik Kupası Bisiklet Yarışları düzenlendi. Yarışmalar, “Sen de Pedalla” sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Kupası Bisiklet yarışlarını Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi. Müsabakalar sonrasında protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalya, kupa ve ödüllerini verdi.

Yağmurlu havada büyük mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonu İl temsilciliği iş birliğiyle Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi otoparkında ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 7-18 yaş aralığı öğrencilere yönelik olarak Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler (B), Gençler (A) olmak üzere toplamda 10 kategoride sporcular, rakiplerini geçmek için pedal çevirdi. Yarışlara, 22'si kadın bisikletçi olmak üzere toplam 102 sporcu katıldı. Yağmurlu havada büyük mücadelelere sahne olan yarışlarda bazı sporcular bitiş çizgisini göremedi.