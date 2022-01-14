Minik Yıldız, Başkan Kocaman'ı ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde şehit Eren Bülbül'ün çocukluğunu canlandıran Kartepeli Ahmet Eren Taşdelen'i misafir etti.

Trabzon Maçka'da teröristlerle girilen çatışma sırasında Astsubay Ferhat Gedik ile şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hayatını konu edinen "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde Eren Bülbül'ün çocukluğunu Kartepeli Ahmet Eren Taşdelen canlandırdı.

Şehit Eren Bülbül'ün sinemadaki çocukluğuna hayat veren Ahmet Eren Taşdelen, Kartepe Sarımeşe İlkokulu ikinci sınıf da eğitim hayatına devam ediyor. Filmle birlikte ilçede de dikkatleri üzerine çeken Ahmet Eren Taşdelen, ailesiyle birlikte Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı ziyaret etti.

"Eren ile gurur duyuyoruz"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Kocaman, "Kartepeli Eren'imiz çok önemli bir projenin içerisinde yer aldı. Eren'imiz hem şehit Eren Bülbül'e benzerliği hem de yeteneğiyle bu önemli rolün üstesinden başarıyla gelmiştir. Filmi izlerken derin duygu dolu anlar yaşadık. Prodüksiyon çok başarılı olmuş. Herkesin bu filmi izlemesini öneririm. Yakın tarihimize iz bırakan, içimizi yakan bir olayın beyaz perdeye yansıması, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hatırasına saygı ile çekildi. Bizim minik yıldızımız Eren'de rolünün hakkını vermiş. Bizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Çok mutluyum"

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğu gözlenen Ahmet Eren Taşdelen, "Böyle bir filmde yer aldığım için çok mutluyum. Herkes beni tebrik ediyor. Beğendiklerini söylüyorlar. Bana öğretilenleri uygulamaya çalıştım. Oyunculuğu çok seviyorum. Keşke Eren abi de, asker amca da hayatta olsaydı. Mekanları cennet olsun. Bundan sonra abilerimizin, askerlerimiz, polislerimiz öldürülmesin” dedi.