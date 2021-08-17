Minik yüzücüler sertifikalarını Hürriyet'in elinden aldı

İzmit Belediyesinin ‘Engelsiz Kulaçlar' ve ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kursları kapsamında bir aylık temel eğitimlerini başarı ile tamamlayan minik yüzücüler, sertifikalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in elinden aldı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, temmuz ayı dahilinde Yüzme Bilmeyen Kalmasın ve Engelsiz Kulaçlar projelerine yönelik kurslardaki 1 aylık programı başarı ile tamamlayan toplam 366 öğrenciye düzenlenen tören ile sertifikalarını dağıttı. Haftada iki olmak üzere ayda toplam 8 saat kurs gören 320 minik yüzücü, temel yüzme eğitimini tamamlamanın sevincini yaşadı. Ayrıca; Engelsiz Kulaçlar Projesi dahilinde rehabilite amaçlı verilen yüzme eğitimlerine katılan 46 çocuk da sertifika alma başarısı gösterdi.

Tepeköy Mahallesi'ndeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sertifika törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa katılırken aileler de çocuklarını bu gururlu günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Hürriyet, yüzme kursunu tamamlayan yüzücülere sertifikalarını tek tek takdim etti.

Törende konuşan Hürriyet, “Bu kadar güzel, aydınlık geleceğimizi bir arada görmek çok kıymetli. Burada yüzme öğrenen çocuklarımızın birçoğu belki de yüzme yarışlarında ciddi başarılara imza atacak. Sporun her dalını desteklemeye devam ediyoruz. Anne ve babalardan ricam; çocuklarını sporda, sanatta, kültürde ve her alanda fazlasıyla destekleyin.