Minikler beyit öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında “40 günde 40 Beyit projesiyle ile minik öğrencileri edebiyatla tanıştırıyor. Uygulamalı olarak yapılan “40 günde 40 beyit” projesi 11 ilçedeki 17 Bilgievi'nde uygulanıyor. Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan proje minikleri geçmiş medeniyetler hakkında bilgi sahibi yaparken ezberlenen beyitlerin manaları da öğrencilere öğretiliyor. Beyit ezberi yapıldıktan sonra karşılıklı atışmalar şeklinde okumalar ortaya renkli görüntüler çıkartıyor.

Bilgilendirme, öğretme, örnek uygulama yapma, değerlendirme ve uygulamaya geçirme olmak üzere belli aşamalarla yapılan ezberler sayesinde, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol etmesi doğrultusunda uygun ezberler sağlanıyor. Her beyitin ezberlenme süresinin bir gün olduğu düşünüldüğünde projeye dahil olan öğrenciler 40 günün sonunda 40 beyit ezberlemiş olacaklar. Divan edebiyatıyla henüz küçükken tanışmalarının ilerideki hayatlarını olumlu etkileyeceklerini söyleyen öğrenciler beyit ezberleme sayesinde edebiyata karşı ilgilerinin de arttığını söyledi.